Con J.F. León

La historia de las discográficas: la breve moda del punk

Atlantic Records que consiguió encontrar la voz de Aretha Franklin y dio el cornetazo del rock psicodélico con la banda CREAM y más adelante con Led Zeppelin. El éxito de Atlantic continuó para conseguir fichar a ACDC. El sueño Sire fue uno de los impulsores del punk en Estados Unidos con el éxito de grupos como Los Ramones. Después del éxito de este género continuó en Reino Unido con el controvertido origen de Sex Pixtols; sin embargo, la moda del punk fue breve y las discográficas dieron paso a la llegada de otros grupos de rock meteóricos como U2 y la 'New wave'.