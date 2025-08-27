Con J.F. León

La historia de las discográficas: 'Los años 90 acaban con el riesgo'

J.F. León ha concluido su recorrido por la historia de las discográficas con un repaso a la década de los 90. En ese contexto, destacó el papel de las radios universitarias estadounidenses, que dieron voz a grupos que más tarde alcanzarían fama mundial, como los Pixies, y a otros más vinculados al ámbito de los aficionados a la música, como los sellos Clinton, Rough Trade, Neutral o Sub Pop. Este último, con sede en Seattle, fue gran responsable de la eclosión del grunge y del despegue de bandas icónicas como Nirvana. León también se detuvo en la escena punk de los 90, especialmente en la costa de California, con sellos como SST y grupos como Green Day. Estos últimos protagonizaron cierta polémica al pasar de trabajar con un sello independiente a fichar por Warner Studios, decisión que les costó el veto de muchos de los pequeños locales y bares donde habían iniciado su carrera. Una condena similar sufrieron Bad Religion, que en un concierto en España llegaron incluso a subir a un fan al escenario para que los insultara y los acusase de "vendidos". No faltó un espacio dedicado al blues. J.F. reservó un tramo para hablar del Hill Country Blues, surgido en las zonas más recónditas del estado de Misisipi, un estilo fundamental para entender la evolución de este género. Para cerrar su repaso, J.F. recordó a "la banda más importante de la historia", en sus propias palabras: Metallica. Una formación que, al igual que muchas otras bandas de metal, emergió bajo el amparo de Megaforce Records, el sello dirigido por John Zazula.