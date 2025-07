CON J.F LEÓN

La esencia del blues en Bilbao

J.F León nos ha contado su experiencia en el Bilbao Blues Festival, un encuentro musical gratuito en las calles de la ciudad vasca. También ha aprovechado para entrevistar a algunos de los artistas que han pasado por ahí, por un lado, Inés Goñi, líder de la banda Mississippi Queen and The Wet Dogs, y Gonzalo Portugal, Cantante y guitarrista de Last Fair Deal.