La ínsula: ¿Marca un punto de inflexión en el clima de polarización el acuerdo entre el Gobierno y el PP?

Borja Sémper y Edu Madina celebran el acuerdo entre los partidos mayoritarios porque "el clima de polarización que está instalado en la política nacional se había filtrado en el calendario de renovación de estos organismos judiciales". Madina se pregunta si esto marca un cambio o punto de inflexión en la legislatura y, a partir de aquí, habrá más diálogo entre el PSOE y el PP. "Si así fuera, me parece bien, porque no hay ningún gran reto del país que se pueda sacar adelante con este clima de polarización", añade.

Tras este acuerdo, sólo queda pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, Madina insiste en que "estaría bien que Lesmes dimitiera" porque entonces, "no les quedaría otra opción que sentarse y negociar". Borja Sémper reflexiona sobre la escenificación de la política, pero "el problema es cuando no hay nada detrás de la escenificación, no se puede vivir sólo de gestos". Antes del 31 de diciembre hay que abordar dos reformas relacionadas con las pensiones y la regulación del mercado laboral. "Bruselas está esperando un acuerdo en España, y eso requiere de mucha generosidad; ahí es donde hay que dar el callo", comenta Sémper.

Sobre la sentencia condenatoria de Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos, la cual según Ione Belarra, se trata de una sentencia sin pruebas, Madina considera que "la figura de la imputación no cabe subjetivarla" y menos aún en los partidos que han hecho bandera de estos temas. Sémper coincide en que conviene que estas actitudes comunes a todos los partidos se corrijan. "El partido en el que milita la señora Belarra venía como adalid de todo lo contrario a lo que ahora están haciendo", sostiene.