La ínsula: ¿Cuáles son los motivos del buen ritmo de la vacunación?

Esta semana ha surgido la polémica en relación a la prueba de acceso a la universidad realizada en Valencia. En concreto, en el examen de Lengua se les preguntó a los alumnos: ¿Qué es para ti ser patriota? Con esta pregunta, se trataba de valorar la capacidad argumentativa y expresiva de los jóvenes. Sin embargo, muchos alumnos y profesores consideraron que tenía un sesgo político.

Eduardo Madina opina que es una buena pregunta para valorar la manera de interpretar las cosas y para él, este tipo de cuestiones no tienen ningún tipo de carga ideológica en un examen de selectividad. Al final este debate es "el reflejo de la ridiculez" de los tiempos que vivimos, sostiene Sémper, puesto que lo interesante es ver si los alumnos tienen capacidad para construir un argumento sólido sobre un tema.

El buen ritmo de la vacunación en España, que cumple con el calendario previsto, es uno de los mayores éxitos que se han logrado en los últimos meses. Para Madina, casi todo es discutible menos dos elementos: la importancia de la ciencia y la colaboración público-privada, gracias a la cual el mundo tiene varias vacunas en apenas un año; y el sistema nacional de salud en España. "No ha habido ni una sola fase que no haya dado lo mejor de sí mismo desde que comenzó la pandemia", dice Madina sobre la ejemplar labor de todo el colectivo sanitario. Por tanto, "sin la investigación científica y sin el sistema nacional de salud, no estaríamos ahora donde estamos", continúa agradecido Madina.

Por su parte, Sémper coincide completamente y se muestra orgulloso de la sanidad española: "Esto es la demostración de que nuestro sistema funciona razonablemente bien", y se alegra de que esto sea un grandísimo caso de éxito.