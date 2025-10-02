Vendimiamos con Susanna Grisso y Yolanda Díaz

Susanna Griso se encuentra también Tomelloso, pero no en la cooperativa Virgen de las Viñas, sino que se encuentra vendimiando, y no es la única la acompañan Tamara Falcó, la princesa Leonor con ritmo militar y hasta Yolanda Díaz, aunque esta última ya se ha aplicado la reducción de la jornada laboral y ha dejado de cortar racimos.

Paula Púa ha aprovechado el marco que envuelve al programa y nos ha hecho un repaso de las anécdotas más curiosas y datos interesantes del mundo del vino. Alsina también se ha puesto en contacto con Maricarmen para intentar recuperar a la oyente más especial de Más de uno que, sin embargo, ha cambiado Onda Cero por otra emisora.

Para culminar la sección, el 'Instapoeta' se ha puesto en contacto con Alsina para reprocharle su actitud demasiado 'boomer' que deja fuera a la Generación Z, de la que el 'Instapoeta' se siente muy cercano pese a tener 52 años.