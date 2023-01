HUMOR | LA HORA GUASA

'Más de un misterio': la única persona que aún no ha opinado sobre la canción de Shakira a Piqué

Nuestros humoristas Leo Harlem, Goyo Jiménez, Carlos Latre, Leonor Lavado y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Empezamos hablando con el político don Marcelo Pistón Quemado, que plantea ciertas medidas para luchar contra el verdadero problema del país: el onanismo. Después, en 'Más de un misterio' conocemos el testimonio de la única persona en España que no ha dado su opinión sobre la canción de Shakira a Piqué: él es Eusebio Seprona. Luego, Maricarmen de Málaga propone hacer un consultorio sentimental en el programa después de las rupturas de famosos como Shakira y Piqué. Después, dos nuevos periodistas se han postulado como posibles sustitutos de Borja Sémper y Edu Madina. Ellos son Anastasio Celdrán y Porsebio Alambique, que proponen hacer 'La península', donde no van a discutir entre ellos, sino con Alsina. Por último, escuchamos una típica conversación de ascensor sobre el temporal de frío que hará esta semana, con Roberto Brasero e Himar González.