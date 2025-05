El Kanka presenta su disco 'Las canciones': "No puedo parar de crear"

Juan Gómez, más conocido como el Kanka, ha venido a visitarnos a 'Más de Uno' para presentar su gira, la cual se debe a su nuevo disco "Las canciones".

El disco, acompañado meramente de su voz y el rasgueo de guitarra es lo que él denomina "el formato original", tal y cómo a él le gusta realizar sus canciones porque "todo nace de una canción que tenga sentido simplemente así". El artista, se describe cómo un cantautor antiguo: el que sólo necesita su voz y una guitarra.

Todo nace de una canción que tenga sentido simplemente así

Cuenta que este formato luego puede evolucionar y ser producido con una banda y efectos de voz, pero está muy contento de poder hacer un álbum acústico.

Los inicios

Su nombre artístico viene de su segundo apellido "Canca", apodo que le ponía su profesora: "Señor Canca". Otro momento que destacamos sobre sus comienzos son en las típicas "moragas" de Málaga, que son unas barbacoas en las cuales "te juntas con familia y amigos en la playa", que a Juan le encantan.

Comparte que, cuándo empezó a cantar, las personas de la quedada le pedían que tocase algo con la guitarra para amenizar el encuentro "había momentos que me enfadaba porque acababa de llegar y no me dejaban ni tomarme nada"

Había momentos que me enfadaba porque acababa de llegar y automáticamente me pedían que cantara

Como su carrera ha sido muy progresiva, empezó desde cero sin que nadie conozca su trabajo, hasta que un día comenzó a notar que el público cantaba un poco sus canciones. Asegura que, el hecho de que una multitud pueda corear una obra que has creado tú es impactante, sentimiento que no ha cambiado desde la primera vez que ocurrió, hasta a día de hoy que escucha a su público cantar toda la discografía.

Algún día noté que una canción o dos las cantaba la gente un poquito, hasta a día de hoy que la gente corea las canciones

Asegura que como autor es algo muy bonito, y dónde realmente siente que hace algo suyo es componiendo y creando canciones, por lo que "dejar que una canción deje de ser mía y forme historia de la gente es precioso".

Dejar que una canción deje de ser mía y forme historia de la gente es precioso

Nuevas obras

Desvela que hace un par de semanas estuvo componiendo en México y surgió una nueva canción que aún "no tiene nombre", aunque el autor la podría llamar "la esperanza". El Kanka tiene otro proyecto ya grabado, por lo que este material tardará un tiempo en salir.