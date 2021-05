El instapoeta pide su "imbulto" al gobierno igual que a los presos independentistas

En el programa de hoy hablamos con Manuel Pereira, un hombre de 93 años y medio que vive en Barro, en la provincia de Pontevedra. Como ya tiene una edad le cuesta desplazarse, y tiene una de estas motos eléctricas para personas con movilidad reducida, Manuel ha decidido construir con sus propias manos una especie de papamóvil. Ha construido una carrocería impermeable para la moto con barras de aluminio, cintas de persiana y planchas de plástico para poder usarla por la calle en días de frío o lluvia.

Manuel cuenta que empezó diseñando "un croquis a mi manera" y los materiales son sencillos: aluminio y plástico. La ventaja de la carrocería es que es desmontable y se tarda un minuto en cambiarlo. Manuel preparó la moto para los días de lluvia, que son muchos en Galicia, pero también pensó en los días de buen tiempo. Además, Manuel le añadió dos retrovisores.

El instapoeta pide su "imbulto"

Hablamos con Mario Ródenas, el instapoeta del programa, que está haciendo una campaña en las redes sociales, un challenge, para que le otorguen a él también un "imbulto". Nuestro instapoeta se queja de vivir en una cárcel sin barrotes porque esta boiscoteado; dice que le han puesto en una black list y, por ello, no recibe premios, ni becas, ni cash. Mario ha presentado sus instapoemas a todos los "putopremios" como el de Los Planetas, el Cerdantes, el Juan Jamón Jiménez o el Principesa de Asturias, pero no le han dado ninguno. Nos recita un poema autobiológico, donde saca todo lo que lleva dentro y dice que piensa presentarlo al Premio Nadal, el del tenista. Se titula 'Purgante':

Te espero sentado, I wait you sittin’ down

Estoy en plan esperando a que aparezcas.

Llevo horas, intranquilo, revolviéndome.

Pero no vienes. You don’t come.

Miro el camino por el que siempre llegas.

A cuatro patas, four legs, frente al espejo.

Almorrana, huevos colgandejos.

Buena foto para el Tinder. Click.

Sigues sin venir. Anoche cené picante.

Escozor. Dolores. Es como un parto.

Mi putorreino por un laxante.