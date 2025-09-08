Iñaki López presenta 'Tesoro o chacarro', el nuevo concurso de La Sexta

Iñaki López estrena mañana en La Sexta, después de El Intermedio, un nuevo concurso titulado 'Tesoro o chacarro', que verá la luz este martes 9 de septiembre. El formato consiste en presentar una serie de objetos cuyo valor los concursantes deben adivinar. Para lograrlo contarán con la ayuda de un famoso y de un experto, al estilo de Rick, que les orientará en la estimación.

Los precios de los utensilios pueden oscilar desde un euro hasta los 50.000. Los participantes que acierten se llevarán un premio equivalente al valor del objeto en cuestión. Ni siquiera el propio Iñaki conoce las cifras reales, lo que añade emoción al concurso.

En tono humorístico, el equipo de La Quinta Hora le ha propuesto al propio presentador un concurso alternativo: 'Truño o truñaco', en el que tendría que adivinar el precio de artículos de segunda mano descritos únicamente de forma sonora.

Iñaki también ha podido disfrutar de una versión renovada de la canción 'Mi limón, mi limonero', mucho más adecuada que la que interpretó Núñez Feijóo este fin de semana en un karaoke.