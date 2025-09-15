LA QUINTA HORA

Humor: la jubilación... o no de Leo Harlem

Nuestros humoristas Leonor Lavado, Goyo Jiménez, Leo Harlem y Borja Fernández-Sedano nos acompañan en 'La quinta hora'.

ondacero.es

Madrid |

Leo Harlem ha anunciado que se jubila, por lo que Torcuato Matera, jefe de Departamento de Inspección de aspirantes a jubilados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Matera le ha explicado a qué tiene derecho según los datos que aparecen en su ficha. Además, le ha hecho una entrevista, pero no la ha superado, por lo que no puede jubilarse.

Además, han hablado con Mario Ródenas, el 'instapoeta' o así se hace llamar, que ha recitado un "poema" en directo, con estilo tan particular y directo. Otras personalidades que se han pasado por esta hora de humor son Yolanda Díaz o la reina Letizia o el rey emérito Juan Carlos I.

