Hablamos con Heidi 46 años después del estreno de la serie en España

Se cumplen 46 años del estreno de 'Heidi' en España y Carlos Alsina charla en exclusiva con ella y también con Pedro. Aunque empieza con mal pie porque comete el error de recordarle a Heidi que ya es una persona mayor.

Pedro nos cuenta cómo el abuelo sigue pleno de salud en las montañas "100 años tenía en la serie. Ahora ni se sabe. Para saber su edad hay que hacer como con los árboles, contarle los anillos", relata. Heidi revela que hasta se ha echado novia por internet.

La verdadera historia detrás del éxito "hace dos años..." de Pimpinela

Con Goyo Jiménez descubrimos la verdadera historia detrás del éxito de Pimpinela "hace dos años...", Pimpi nos cuenta la conversación que tuvo con Nela y relata cómo salió "a por tabaco, y de camino al estanco se me vino la necesidad y le mandé un WhatsApp. Yo soy así: impulsivo, impetuoso. Apasionado".

"Le dije que nos dábamos un tiempecito para tener tranquilidad ¿Que la bloquee en el WhatsApp? Pues sí, porque se pone pesadísima, que ya me la conozco yo: y cuándo vuelves, tráete pan, y acuérdate de que es el santo de mi madre, y pásate por el supermercado y compra papel higiénico… Yo no puedo estar con esa presión encima. Uno necesita a veces encontrarse con uno mismo, ojo, ¡le he pedido un ratito! ¡Dos años! ¡Tampoco es que haya sido una vida! ¡Coño, que es que hacemos unos dramas!", ha relatado.

Ayuso Latre, a Alsina: ¿Quieres que quedemos?

En plena jornada de reflexión en la Comunidad de Madrid conectamos con los principales candidatos para saber cómo van a pasar la jornada. Isabel Díaz Ayuso le dice a Alsina si quiere quedar. Ángel Gabilondo dice que está leyendo a Karl Marx, Pablo Iglesias está ordenando el trastero, Rocío Monasterio viendo pelis de miedo como Nosferatu, Carrie, Los chicos del maíz y El exorcista...y tienen verdaderas dificultades para conectar con Edmundo Bal, no saben por qué siempre acaban conectando con Bigote Arrocet.