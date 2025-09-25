Equipo de investigación entra en casa de Alsina

Gloria Sierra y su Equipo de investigación han querido profundizar este jueves en el extraño interés que Carlos Alsina ha mostrado en la longevidad de la vida y en el caso de María Branyas, la mujer más longeva de la historia de España, fallecida el pasado marzo a los 117 años, por lo que ha invitado al estudio al director de la investigación, Manel Esteller.

Para ello ha entrado en la casa del presentador y director de Más de uno sin su consentimiento explícito para encontrar las pruebas del delito macabro, detrás de un pasillo repleto de 'petisuis', 'natillas' y 'helados', Alsina esconde un búnker en el que guarda un surtido de niños a los que les chupa la sangre antes de irse a dormir, con la esperanza de absorber su juventud.

Para finalizar, el mago Puf ha presentado su nuevo espectáculo El Gran Chafón, que ha reunido a más de 800.000 espectadores en el Centro Cultural del barrio de La Filipa, que va a estar a partir del 3 de octubre en el Teatro Capitol de Gran Vía. El exito de este se basa en su innovación, el mago se dedica a minar la moral de los asistentes hasta dejar a cero.

Paula Púa ha traído una serie de cartas de disculpa al resto de medios del programa, que les ha traído su becario/esclavo.