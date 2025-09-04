Cuadernos de verano y una radio más popular

En su vuelta al plató de Más de uno como humorista, Agustín Jiménez, ha traído como invitado al escritor Eros Sandoval, un autor talentoso, pero que cuenta con un deje algo negativo, siempre trata de llevar todo al terreno erótico, lo que le hace difícil poder ampliar su abanico a otros géneros, en esta ocasión ha editado una serie de cuadernos de verano para estudiantes. La mala conducta de Agustín y el intento frustrado del director han hecho que Alsina saque por primera vez en la temporada su cuaderno de mala conducta.

Por otra parte también nos ha visitado el periodista Asquerino Cercedilla, más conocido entre sus colegas de profesión como "El titulares", quien trae algunas ideas algo tremendistas para que Más de uno crezca en oyentes y visitas. Goyo Jiménez por su parte, también trae una propuesta: popularizar Onda Cero haciendo que los temas que trate Alsina en su monólogo sean más cercanos a la realidad de los españoles, como por ejemplo las verbenas de pueblo.

Por último, Paula Púa ha decidido dar un giro a su carrera y pasarse al terreno informativo, por lo que ha traído una exclusiva mundial al programa: su boda.