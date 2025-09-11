HUMOR | LA QUINTA HORA

Carlos Areces presenta la tercera temporada de 'Muertos S.L.'

Nuestros humoristas Paula Púa, Goyo Jiménez y Borja Fernández-Sedano, reciben al actor Carlos Areces, quien ha presentado la tercera temporada de Muertos S.L. en la que se esperan importantes cambios en la dirección de la funeraria Torregrosa.

ondacero.es

Madrid

El actor Carlos Areces ha visitado el plató de Más de Uno para presentar la tercera temporada de Muertos S.L. que se podrá ver en Netflix íntegramente. En esta ocasión se esperan grandes cambios en la dirección de la funeraria Torregrosa, que dejará de estar dirigida por Doña Nieves.

Laura y Alberto Caballero, los creadores de la serie, han suscrito que esta entrega es la mejor de las tres, ya que los personajes están más completos al haber alcanzado un mejor grado de entendimiento entre actores y guionistas, lo que asegurará las risas que ya solía producir este metraje.

Por otra parte, Areces ha descrito las particularidades que tiene trabajar en una serie que trata sobre difuntos y en qué situaciones utilizan a extras o a muñecos. Asimismo, ha repasado algunas anécdotas de su vida mediante la participación en un concurso que le ha propuesto el equipo.

