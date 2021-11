HUMOR EN 'MÁS DE UNO'

La canción de reggaetón de Daddy Do en respuesta a las duras críticas de James Rhodes

Nuestros cómicos Agustín Jiménez, Jesús Manzano, Goyo Jiménez y Borja Fernández Sedano hacen sus parodias e imitaciones. Hoy empezamos hablando con Mari Carmen de Málaga, nuestra oyente más fiel y siempre atenta a nuestro programa y con Jesús Manzano hablamos de las cosas de la vida que dan bajona como cuando te vas a tomar el último sorbo de café y va y ya te lo habías tomado. Además, a raíz de las declaraciones del músico James Rhodes criticando la repercusión del reggaetón, contactamos con el reguetonero de Somostre Bajo, Doroteo Padrazo, más conocido como Daddy Do, que ha creado una canción de reggaetón en respuesta a Rhodes. Además, llama al programa un oyente vecino de su pueblo y la madre de Daddy Do. Por último, a Agustín Jiménez le llama la atención Ramiro, de logística presupuestaria de Onda Cero, para que no haga regalos a la audiencia porque el dinero no da para más.