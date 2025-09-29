Arnold Schwarzenegger visita Más de uno

Por primera vez y en exclusiva, Más de uno ha podido contar con la presencia del célebre actor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger. El intérprete conocido por sus papeles como Terminator, ha aprovechado su visita a la San Diego Comic-Con Málaga para acercarse a los estudios principales de Más de uno gracias a una entrevista de Toñi Bolaño.
Nuestros cómicos se han encontrado también con un problema de salud pública: un pelo en el cortavientos en el micrófono de Borja F. Sedano, después de un breve gabinete de crisis, Begoña Gómez ha terminado con el problema apartando el pelo.
'Pero no se lo digas': una nueva de teatro que se estrena el próximo 5 de octubre
También hemos tenido de invitada especial Sara Escudero, protagonista de la nueva obra de teatro 'Pero no se lo digas' escrita por Borja Rodríguez y Ferrán González, que se estrena el próximo 5 de octubre. El propio Agustín Jiménez tiene un papel, aunque el director se ha garantizado de que hable poco. Ramón, un hombre recién separado va a buscar refugio en casa de una pareja amiga suya, Laura y César. Sin embargo, los años de relación del matrimonio han hecho que desarrollen una especie de psicopatía peligrosa.