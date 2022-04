Historias de la radio: Entrevistas a Delibes en la radio

LEER MÁS Historias de la radio: Cristales a prueba de pollos

Esta semana, en Más de uno vamos a hablar con varios académicos de la Real Academia de la Lengua Española. Y por este motivo, alguna historia de académicos en la radio podremos rescatar. Porque por nuestro medio han pasado muchos miembros de la RAE. Aunque hoy vamos a hablar de uno en particular que, no es que fuese mucho a la radio… Porque eran los de la radio quienes iban a su casa, directamente.

Miguel Delibes siempre atendió siempre muy amablemente a los periodistas que quisieron entrevistarle. Nunca tuvo problemas en hablar con los compañeros de la Cadena SER, de la COPE, de Radio Nacional… Bueno, de hecho fue en Radio Nacional donde pudimos escuchar su discurso de ingreso en la RAE.

Eso sí, si no les suponía mucha molestia a los entrevistadores… Delibes prefería que éstos se acercasen a su residencia en Valladolid. El autor de ‘El Camino’ no es que tuviese pánico a los estudios de radio, pero lo de viajar a Madrid… no le entusiasmaba.

Así se lo explicó el escritor a Federico Pérez de Lema en Radiocadena Española. Miguel Delibes también desveló en esta entrevista que ni siquiera sus ocupaciones en la Real Academia consiguieron alejarle mucho de Valladolid.

En otra entrevista concedida a Radio Nacional, en el programa Golpe a Golpe, Delibes confesó que se alegró mucho de que galardonasen con el Nobel de Literatura a Camilo José Cela, otro compañero de la RAE. Aquelló le alegró, y también le alivió.