CON JORGE GRANULLAQUE

Las zonas muertas de nuestros océanos

Jorge Granullaque nos ha explicado cómo la contaminación y el cambio climático han provocado que algunas zonas de nuestros océanos no tengan ningún porcentaje de oxígeno y, por lo tanto, ningún tipo de vida, conocidas como zonas hipóxicas. Una de las causas es el vertido masivo de nutrientes en forma de fertilizantes o residuos de las ciudades que provocan un crecimiento masivo de algas que al morir bajan al fondo y crean estas zonas hipóxicas, lo que se suma a la contaminación directa. Para conocer más al detalle esta cuestión y la delicada situación general de los océanos y mares ha hablado también con Ricardo Aguilar, Director de Expediciones de la organización ecologista internacional Oceana.

ondacero.es

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer