Con Jorge Granullaque

'Erre que erre' un proyecto que repiensa la industria textil

En esta ocasión, Jorge Granullaque ha querido hablar en su sección sobre algunas propuestas que buscan frenar el impacto que la industria textil tiene en nuestro planeta. Para hacerlo en primer lugar ha conversado con Clara Delgado y Melanie Stromer, creadoras de "Erre que erre" un evento de intercambio de ropa sostenible. La idea surge de su gusto por la ropa vintage y de un fenómeno que ya se estaba dando en otros países europeos, en particular Reino Unido. El concepto consiste en acudir al mercadillo con 10 prendas de ropa que entregas a cambio de poder recoger otras que te gusten. Es una manera de tratar concienciar sobre el uso de la ropa y la 'fast fashion' especialmente entre la población más joven.