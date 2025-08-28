Con Jorge Granullaque

El aire que respiramos puede matarnos

Jorge Granullaque ha traído este jueves a Más de uno los resultados del nuevo estudio de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón que indica que el aumento de los contaminantes en el aire aumentan el riesgo de muerto por infarto. Para hacerlo, han analizado datos de niveles de contaminación con el número de ingresos en hospitales por infartos agudos de miocardios. Para profundizar en esta cuestión, Begoña Gómez ha hablado con Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción, organismo que denuncia que la contaminación atmosférica en España se encuentra por encima de los niveles que contempla la regulación europea, incluidas las zonas rurales.