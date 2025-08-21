Con Fran Contreras

La España Mágica: Vía Aquitania, el nuevo Camino Histórico a Santiago por Palencia

Seguimos recorriendo con nuestro compañero Fran Contreras los 90 Km que forman la Vía Aquitania, el nuevo trazado jacobeo declarado Camino Histórico a Santiago que discurre por tierras burgalesas y tierras palentinas, catorce localidades, desde Burgos a Villalcázar de Sirga. Hoy en la España Mágica de Más de Uno, en esta segunda parte, descubrimos la Vía Aquitania por Palencia, los lugares clave, con historia y leyenda, desde la templaria Iglesia de Santa María de Villalcázar de Sirga, con el músico, escritor, peregrino y fiscal Fernando Santos Urbaneja, y acompañados, además, por los responsables de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago que están celebrando las I Jornadas Jacobeas San Pedro de Sirga.

ondacero.es

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer