Con Fran Contreras

La España Mágica: Vía Aquitania, el nuevo Camino Histórico a Santiago por Burgos

Nuestro compañero Fran Contreras acaba de realizar los 90 Km que forman la Vía Aquitania, el nuevo trazado jacobeo declarado Camino Histórico a Santiago que discurre por tierras burgalesas y tierras palentinas, desde Burgos a Villalcázar de Sirga. Y hoy en la España Mágica de Más de Uno nos descubre, en esta primera parte dedicada a la Vía Aquitania por Burgos, los lugares clave, con historia y leyenda, junto a Isaac Rilova, Cronista Oficial del Municipio de Sasamon, miembro de la Academia de Historia y Bellas Artes de Burgos y socio fundador de la Asociación Amigos de Via Aquitania, así como algunos de los momentos que ha vivido en su camino mochila, cuaderno de campo y grabadora en ristre.