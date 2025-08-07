Con Fran Contreras

La España Mágica: El Plan Maestro de Javier Sierra desde la montaña mágico sagrada de Montserrat

Desde Montserrat, el macizo montañoso que fascina y embruja, la montaña mágico sagrada de Cataluña, marcada por la leyenda, el hallazgo de una Virgen Negra tras la aparición de unas extrañas luces en los cielos en el siglo IX, la Virgen de Montserrat, La Moreneta, hoy en La España Mágica de Más de Uno nuestro compañero Fran Contreras nos desvela, junto al escritor y periodista Javier Sierra, las claves y secretos de su nueva novela: El Plan Maestro, publicado por la Editorial Planeta, cuatrocientas ochenta y cinco páginas, que nos invita a descubrir los secretos del arte.