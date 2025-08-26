Con Fran Contreras

La España Mágica: Madrid, el Valle de los Neandertales

Los hallazgos que se están produciendo en los yacimientos paleontológicos madrileños de Cueva Calvero, Cueva Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta, El Parque Arqueológico de Pinilla del Valle en Madrid, están reescribiendo nuestro pasado, resolviendo los enigmas que encierra el mayor de los misterios: el de la evolución humana. Hoy en la España Mágica de Más de Uno viajamos con Fran Contreras al denominado Valle de los Neandertales para descubrir todas las claves y secretos que atesora el yacimiento y sus antiguos moradores, los Neandertales, de la mano de Enrique Baquedano - director Museo Arqueológico y Paleontológico de Alcalá de Henares y Juan Luis Arsuaga - director del Museo de la Evolución Humana de Burgos-, ambos directores de excavaciones y del proyecto Valle de los Neandertales.