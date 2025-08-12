CON FRAN CONTRERAS

La España Mágica: León, el Museo de San Isidoro, los secretos del Panteón Real, la Capilla Sixtina del Arte Románico, y el Grial de León

Tras ocho años de rehabilitación el Museo y Panteón Real de San Isidoro de León, ubicado junto a la Real Colegiata de San Isidoro, ha vuelto a abrir sus puertas al público modernizado, reestructurado y ampliado, con un novedoso recorrido por el conjunto monumental, con nuevas salas y espacios, así como colecciones y objetos, más de quinientos, nunca antes expuestos. Hoy en la España Mágica de Más de Uno nuestro compañero Fran Contreras junto con Raquel Jaén, doctora en Historia del Arte y directora del Museo y Panteón Real de San Isidoro, recorren y nos descubren los singulares y enigmáticos tesoros que guarda un museo que aúna historia, arte, leyendas y misterios: entre otros, la vikinga Arqueta de Dragón, el legendario Pendón Real de San Isidoro, el Cáliz de Doña Urraca, el Grial de León, o el simbolismo del Panteón Real, la Capilla Sixtina del Arte Románico de España y Europa.