MÁS DE UNO

La España Mágica: León, Casa Botines, la Casa del Dragón de Gaudí

Antonio Gaudí llegó con 39 años a la ciudad de León y en tan solo diez meses construyó una de sus grandes obras fuera de Cataluña. La Casa Botines, hoy Museo, fue, lejos de lo que se pensaba, el trabajo que muestra que no existió un joven imperfecto Gaudí fuera de tierras catalanas, sino todo lo contrario. En León y en la Casa Botines comenzó la expresión de su pensamiento arquitectónico y simbólico que luego llevaría al resto de proyectos y obras. Hoy en la España Mágica de Más de Uno nuestro compañero Fran Contreras -junto a José María Viejo, director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León, y Raúl Fernández, director del Museo Casa Botines de Gaudí- entra en la llamada Casa del Dragón para desvelar y descubrir la historia y secretos de un edificio mágico, repleto de mensajes y singularidades escondidas pero a la vista de todos, su vinculación con la Leyenda Dorada, el Grial y hasta con Estrellas y Constelaciones.