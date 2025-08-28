Con Fran Contreras

La España Mágica: Egipto, el País del Misterio

Es un país de ensueños y sueños, que fascina y enamora. La cuna de una de las mayores civilizaciones del mundo antiguo. La más extraordinaria de todas las existentes. Sus orígenes, su pasado más remoto, se pierde en la leyenda. De forma misteriosa, en el desierto y orillas del río Nilo, surgió una cultura perfectamente desarrollada formada por astrónomos, arquitectos, médicos, matemáticos, escribas, donde empezó la filosofía, la medicina o la arquitectura de la que después aprendieron griegos y romanos. Hoy en La España Mágica de Más de Uno viajamos a Egipto. Nuestro compañero Fran Contreras ha estado en los últimos treinta años en veinte ocasiones, ha podido vivir momentos únicos, visitar lugares secretos, desvelar sus enigmas, y ahora prepara su mochila y cuaderno de campo para acudir en noviembre a la apertura del Gran Museo Egipcio (GEM), y en febrero con el próximo Viaje de Autor Fran Contreras & HolaCruceros.