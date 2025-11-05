España crea 65.000 empleos en octubre, pero sin industria no habrá salarios altos ni competitividad

Buenos días, Carlos.

Ayer conocimos los datos de afiliación a la Seguridad Social de octubre y, eliminando el efecto estacional, se crearon unos 65.000 empleos, el mejor mes del año. En un país con la mayor tasa de paro de Europa siempre es una buena noticia que se cree empleo. Además se crea empleo en todos los sectores, aunque especialmente en servicios y ahora se ha activado la construcción, tanto de viviendas como de obra pública.

La industria sigue creando empleo a pesar de los aranceles de Trump, lo cual es meritorio, pero sólo el 5% del empleo creado en octubre fue industrial y el objetivo del Gobierno de reindustrialización era alcanzar el 20% del PIB.

Carlos, si queremos crear mejores empleos que paguen salarios más altos hay que mejorar nuestra competitividad y es clave la simplificación administrativa, reducir la burocracia y que el crédito fluya a la industria.