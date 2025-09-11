Yolanda Díaz tilda de "chantaje" el rechazo de Junts a la reducción de jornada: "Tengo límites y no voy a entregar mi país"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sufrió un duro revés en la última sesión plenaria del Congreso después de que una de sus medidas estrella, la reforma laboral, por la que se impondría la jornada laboral de 37,5 horas, fue rechazada por el bloque de derechas formado por Junts, PP y Vox. No obstante, en los micrófonos de Más de Uno en Onda Cero ha calificado de "chantaje" la actitud de los de Puigdemont en la negociación y ha señalado que "tengo límites y no voy a entregar mi país".

La titular de Trabajo ha descifrado algunos de los detalles de las conversaciones que mantuvieron durante "meses, negociando". De hecho, prueba de ello es que "ayer mostré un documento para la modernización de las pymes y autónomos". Pero la vicepresidenta ha dejado entrever que Junts utilizaba dichos encuentros para realizar otro tipo de "medidas ajenas" que se enfrentaron con los "límites" de Díaz.

"Negociar es negociar, no es tener una posición de fuerza en la que uno cree que tiene una llave y eso le da derecho a hacer lo que quiere", ha aseverado al tiempo que ha valorado que "Junts ayer se equivoca, porque si en julio tenemos un texto articulado para la modernización de pymes y autónomos, ayer tenía una oportunidad para hacer una aportación clave". "Es un debate que sus votantes quieren que se de", ha añadido, mientras que ha sentenciado que "yo entiendo la lógica parlamentaria, pero lo que tiene que hacer uno es negociar y no chantajear".

Pese a todo, la ministra de Trabajo ha reconocido a sus adversarios políticos: "El debate que dieron el PNV, PP y Junts creo que es lo que hay que hacer", así como ha considerado que "el pleno de ayer no tuvo nada que ver con los anteriores" y ha ahondado en la idea de que "el debate de ayer es clave y los votantes quieren que se haga esto".

Precisamente, de los votantes ha señalado que "es complicado no sentir el acompañamiento cuando esta medida está ganada en la calle" y ha resaltado que una de las imágenes de la jornada de ayer es precisamente que "los diputados del PP no aplaudieron porque hay 12,5 millones de trabajadores que saben que le han fastidiado la vida".

En otro orden de cosas, Díaz ha advertido de que "la ola de la extrema derecha en el mundo va en serio", y ha incidido que "esta ola es muy profunda". Tema que ha servido para transitar hacia los Presupuestos Generales del Estado, los cuales ha calificado como "una obligación constitucional y política". "Hay que presentar los Presupuestos Generales del Estado", ha anunciado, y poco después lo ha reiterado: "Se van a presentar los presupuestos".

También ha tenido palabras para su paisano y líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de cuya formación ha lamentado que "en algunas materias que están defendiendo hoy está más cerca de Vox"."El PP, el error que comete es que está secuestrado por la extrema derecha en nuestro país", ha indicado, al tiempo que ha cargado contra el presidente popular: "Feijóo se equivoca porque trabaja para Vox".