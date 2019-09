Yolanda Díaz: "Mientras sigamos dialogando, creo que es posible sacar adelante un acuerdo"

Tras la reunión de cinco horas entre el PSOE y Podemos , la diputada de Unidas Podemos por Galicia, Yolanda Díaz , sostiene en Más de uno que mientras se siga dialogando es posible sacar adelante un acuerdo. Además, confirma que los socialistas no les han dicho qué cargos les darían, pero que han pedido información. Por otro lado, declara que si Rajoy "no ha sido capaz de gobernar con 137 diputados, menos lo va a hacer el señor Sánchez".

Yolanda Díaz asegura en Más de uno que la reunión de cinco horas con el PSOE ha servido para "delimitar el punto en el que estamos para seguir trabajando". Considera que "mientras sigamos dialogando, creo que es posible es posible sacar adelante una propuesta de Gobierno paran nuestro país".

En cuanto a los cargos que les otorgaría el PSOE, la diputada de Podemos asegura que han pedido la información, pero no se les ha facilitado y añade "es un poco extraña la posición del PSOE, porque ofrece cargos para Podemos, donde han de estar profesionales, por tanto esta propuesta no es compartida, aun así pedimos información en concreto de que estaban hablando, no se nos ha facilitado a día de hoy". E insiste en que hay puestos que no se deben politizar, "no sería correcto para el bien de nuestro país".

También explica que a las negociaciones no hay que ir con líneas rojas, por lo que le pide a los socialistas que abandonen las suyas, "espero y deseo que no las mantengan".

Por otro lado, apunta que parece que el presidente del Gobierno en funciones se ha dado cuenta de que con 123 diputados no se puede gobernar, "si Rajoy no ha sido capaz de gobernar con 137, menos lo va a hacer el señor Sánchez".