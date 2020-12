Xavier García Albiol: "Mientras la ley siga así y no se permita actuar, pasarán situaciones como la de la nave de Badalona"

LEER MÁS Dos muertos y 17 heridos en el incendio de una nave ocupada en Badalona

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica en Más de uno que todavía no se sabe cuál ha podido ser la causa que originó el incendio en la nave de Badalona, pero que, según su opinión personal, se ha podido tratar de un "pinchazo ilegal de luz" o que se haya encendido "algún tipo de fuego" que se haya descontrolado.

Asegura que la nave llevaba ocupada unos siete u ocho años y que al principio no dio problemas, pero que en los últimos años habían llegado personas más conflictivas que vendían droga y provocaban conflictos con el resto de los vecinos, motivo por el que el Ayuntamiento organizó una reunión con Servicios Sociales y las Fuerzas de Seguridad para ver qué respuestas se podían dar a este tipo de situación.

Los vecinos estaban "amargados" desde hacía años

Confirma que se llegó a la conclusión de que la única respuesta que podían dar era realizar actuaciones en el exterior porque "la ley de este país no permite ni que el Ayuntamiento ni la Policía pueda entrar en un local sin autorización judicial, que no teníamos". Además, critica que la realidad de nuestro país es que se seguirán produciendo este tipo de situaciones mientras la ley continúe como hasta ahora o mientras haya jueces que interpreten que en una nave o piso ocupado, no se puede actuar a pesar de que dentro se producen situaciones de inseguridad o problemas sanitarios.

Asegura que en los últimos años se estaban produciendo incidentes de manera diaria con los vecinos, que estaban "amargados". Es más, el propio Albiol se reunió en varias ocasiones con ellos a las puertas de la nave porque "estaban desesperados": "Nosotros lo único que podíamos hacer eran controles en el exterior para intentar que aquellos que eran más conflictivos estuviesen incómodos, abandonasen la nave y dejasen vivir tranquilos a los vecinos".

Situación controlada

En el incendio han fallecido dos personas y 17 se encuentran heridas, dos de ellas en estado crítico. Según ha confirmado el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, la situación está ya controlada, aunque los Servicios de Emergencias continúan analizando la estructura de la nave para ver si es seguro entrar, ya que hay riesgo de hundimiento.

En declaraciones a los medios, el conseller ha explicado que ha habido cuatro colapsos del edificio y que uno se había producido cinco minutos después de que los bomberos accedieran para sofocar las llamas. Tras el análisis por las ventanas superiores del edificio, se comprobará si se puede o no entrar en la nave, pero si hay riesgo de hundimiento, continuarán los trabajos de extinción desde fuera.

También ha declarado que uno de los dos cadáveres hallados en el interior, finalmente ha podido ser trasladado al exterior, aunque el otro no ha podido extraerse debido a la ubicación en la que se encontraba.