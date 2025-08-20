Las voces de la lucha contra el fuego: "¿Quién está dispuesto a abandonar a su suerte el trabajo de una vida?"

La ola de incendios que está arrasando la península está dejando una serie de imágenes para la posteridad que nadie hubiera deseado ver: la de bomberos trabajando hasta la extenuación, la de vecinos que se niegan a evacuar sus casas para intentar salvarlas ante la sonrojante falta de medios y la de políticos que en lugar de arrimar conjuntamente el hombro, anteponen sus intereses partidistas.

Por todo esto, en Más de Uno se ha dado voz al bombero de la BRIF en León, Pablo González, quien acaba de llegar a casa después de días de trabajo a destajo en los fuegos que calcinan esa provincia. Sobre sus actuaciones en esta provincia ha señalado que lo que se debe hacer en estos momentos es "hacer triaje y defender pueblos".

No obstante, ha señalado que esta ola de incendios es la "mayor que hemos vivido" y que "aunque hubiese medios, sería imposible cubrir todos los frentes", esto se debe al "tamaño y la violencia de las llamas". Por último, ha detallado que sus jornadas laborales consisten en 14 horas, aunque posteriormente hacen labores de voluntariado que consisten, prácticamente, en seguir trabajando.

Otra de las caras de los incendios es el de las personas que miran con angustia cómo su casa o su medio de vida puede perderse para siempre. Por eso mismo, Rubén Pérez, vecino de Trives (Ourense) ha recordado que cuando las llamas cercaban su municipio "tuvimos ayuda entre comillas", puesto que "solo tuvimos a los vecinos y al ayuntamiento". Él es consciente de que su zona tiene una accesibilidad complicada, pero reconoce que "las brigadas no pasaron, los medios fueron insuficientes e inadecuados".

Asimismo, ha aseverado que lo que más siente en estos momentos es "impotencia" por los vecinos que lo han perdido todo y porque su zona era antes "un pulmón" y ahora es todo "humo negro, desolación". Igualmente, ha considerado como una "decisión difícil" la que han tomado muchos vecinos que se han negado a abandonar sus casas: "¿Quién está dispuesto a abandonar a su suerte el trabajo de una vida?". Con todo, Pérez ha recordado que lo que más se necesita en estos instantes es alimento para los animales.