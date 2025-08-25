Virginia Barcones, directora de Protección Civil: "Me parece tremendamente injusto poner en duda el mecanismo español de respuesta"

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, ha pasado este lunes por los micrófonos de Más de uno para evaluar la situación de los incendios en el noroeste de España. Miguel Ondarreta le ha comenzado preguntando sobre la situación actual de los fuegos, de la que Barcones ha informado que se encuentran 14 incendios activos en situación operativa 2, de los cuales 10 se ubican en Castilla y León. La evolución de la noche, explicó, "ha sido positiva en términos generales, pero con mucha preocupación. Esperamos que la meteorología facilite la mejora de la situación".

Barcones reconoció que ayer estuvieron "muy preocupados por los incendios de Garaña y Molinaseca", y también pendientes del de Igueña y Porto y con un ojo atento a los fuegos de Asturias, en los que ayer se dieron ciertas complicaciones.

Una vez surgida la emergencia, aseguró que desde la Administración General del Estado "se han puesto todos los medios posibles en manos de los dirigentes de cada zona". Sobre posibles errores en la gestión, admitió que "vamos a tener mucho tiempo para reflexionar", aunque advirtió de que "el peligro sigue activo. Cuando todo esto acabe tenemos que hacer una reflexión honesta de cómo reforzarnos".

La directora general subrayó la necesidad de unidad: "Tenemos que estar todos a uno para combatir al único enemigo que tenemos, que es el fuego". Además, destacó la magnitud de la respuesta internacional: "Jamás hemos tenido un contingente internacional de tal calado ayudándonos”.

Tenemos que estar todos a uno para combatir al único enemigo que tenemos, que es el fuego

En cuanto al papel de las comunidades autónomas, señaló que cada administración tendrá que hacer balance de su actuación, pero remarcó la necesidad de afrontar las consecuencias del cambio climático en forma de catástrofes naturales que, según dijo, "van a seguir ocurriendo". “El sistema nacional de protección civil somos todos y funciona”, afirmó.

Aún no existe un catálogo de recursos de las CCAA

Respecto a la estructura del sistema, reconoció que es compleja y que todavía se trabaja en un catálogo fiable de recursos disponibles en cada comunidad. "Hemos estado en permanente comunicación y coordinación con las comunidades autónomas", dijo, aunque puntualizó que no puede responder por la gestión de los recursos una vez que se ponían en manos de estas.

Sobre el tamaño de las peticiones de medios realizadas por las comunidades autónomas, señaló que todas tenían la información sobre los medios disponibles a nivel europeo, no obstante, lamentó que en algún momento sus palabras hayan generado malestar, "cuando sentí que se estaba poniendo en cuestión la labor de trabajadores, funcionarios y de la propia institución".

En relación a la petición de medios aéreos hasta el 15 de agosto, explicó que "la solidaridad entre territorios no necesita de la Dirección General. Actuaron cuando evaluaron que la situación no estaba siendo favorable". Y añadió: "No es cierto que hasta ese momento no se hizo nada". Según dijo, se evaluaron también las mejoras meteorológicas que reducían el nivel de riesgo en territorios no afectados. "Me parece tremendamente injusto con todos los hombres y mujeres que se han enfrentado a las llamas poner en duda el sistema".

La solidaridad entre territorios no necesita de la Dirección General, el sistema ha funcionado

Sobre el malestar de los ciudadanos afectados, Barcones trasladó su comprensión y solidaridad. Admitió que "habrá un tiempo para rendir cuentas de los errores", pero defendió que "no podemos dudar de las instituciones" y ha asegurado que el sistema de alerta emergencia del Estado "ha funcionado".

Un mensaje para Feijóo

Preguntada por las críticas personales, aseguró que nadie le ha pedido disculpas por haberla llamado "pirómana" y que tampoco lo espera: "No importa lo que digan de mí, lo importante es que se respete a la institución y a los servidores públicos". Asimismo, calificó de "aventurada" la afirmación de Feijóo de que el 80% de los incendios son intencionados, instándole a esperar a los datos oficiales. "Sea cual sea la causa, es evidente que su comportamiento ha variado", señaló finalmente, volviendo a incidir en el impacto del cambio climático.

Para concluir, lanzó un mensaje de apoyo a los bomberos forestales, a los miembros de la UME y a todos los trabajadores que siguen combatiendo contra el fuego después de 15 días.