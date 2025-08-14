Una vecina de Alija del Infantado (León) narra su desesperación: "No hay coordinación ni información, nefasto"

Carla Vidal, una vecina de Alija del Infantado, uno de los municipios afectados por los incendios que se están sucediendo en León, ha mostrado en 'Más de Uno' su desesperación respecto a la gestión que las distintas administraciones están haciendo de la catástrofe. "No hay coordinación ni información, nefasto", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado que "he estado informando en estos momentos a más de 15.000 personas con mi teléfono en tiempo real", puesto que "los escasos partes que llegaban del CECOPI y las distintas subdelegaciones del Gobierno no daban apenas información". "La gente necesita saber qué ha pasado con su casa", ha añadido.

"Yo entiendo que la gente que lleva tres noches sin ir a su casa, pues haya que darles la información con muchísimo cuidado", no obstante, "ayer yo hablaba con Cruz Roja en el pabellón de La Bañeza y les decía, vamos a ver, es que necesitan saber algo". Igualmente, ha incidido en que "no puede ser que digan que a las dos viene el teniente a darnos información y son las tres, cuatro y cinco y nadie informa". "La gente se desespera y empieza a coger el coche y por su cuenta intenta buscar caminos para ver por sí mismos si tienen casa", ha agregado.

Por suerte, tanto su zona, como su casa están a salvo, pero como ha aseverado: "Tengo que decirlo, gracias a los agricultores y vecinos, porque en las primeras 24 horas por aquí no vino ni un triste bombero". "Eso es lo que tiene a la gente quemada en doble sentido", quienes además están "agotados física y psíquicamente".

Por último, ha destacado que "los incendios se apagan en invierno. No podemos estar en agosto apagando incendios porque en invierno no se ha hecho en el monte lo que había que hacer".