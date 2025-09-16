La UCI podría haber expulsado a Israel de La Vuelta pero solo si hay "una causa objetiva"

El miembro del Comité Director de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y expresidente de la Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón, ha defendido en Más de Uno que no es competencia del ciclismo decidir la exclusión de Israel de las competiciones internacionales. En conversación con Carlos Alsina, ha subrayado que la situación en Gaza es "abominable", pero que las decisiones políticas deben venir de los gobiernos y organismos internacionales, no del deporte. López Cerrón afirma:

Yo soy el primero que digo que lo que se estaba sucediendo en Gaza es una cosa abominable y eso lo vemos y lo sentimos todos, pero de ahí a que sea el ciclismo el que tenga que ser la punta de lanza, cuando otros organismos y los mismos gobiernos están mirando para otro lado, yo la verdad es que no lo entiendo

El dirigente explicó que la UCI carece de capacidad para impedir que España organice pruebas internacionales, aunque reconoció que la cancelación de la última etapa de la Vuelta en Madrid por las protestas abre un debate de seguridad. "Quizá se puso el foco en que el año que viene el Tour de Francia sale de Barcelona y, si no se ha podido celebrar el final de la Vuelta en Madrid, imagino que ASO y la UCI se pensarán mucho si se puede organizar la salida del Tour en Barcelona", señaló.

Respecto a las movilizaciones en torno al equipo Israel-Premier Tech, López Cerrón consideró que la Vuelta podría haberse gestionado de otra forma:

El domingo podían haber estado tranquilamente viendo la carrera, alrededor de la meta y del podio con sus banderas si todo hubiese sido pacífico. En otras ocasiones se ha llegado a acuerdos con los manifestantes

También se refirió a las comparaciones con Rusia. Según López Cerrón, la exclusión de los equipos rusos fue consecuencia de un consenso internacional político y económico que no se da con Israel:

Rusia fue sancionada de forma rápida porque los gobiernos estaban en contra de la invasión y había sanciones económicas. En cambio, llevamos más de un año con estas matanzas en Gaza y, sin embargo, los gobiernos miran hacia otro lado y se ponen de perfil

Sobre la posibilidad de que la UCI actuase por iniciativa propia contra Israel, advirtió de que esa decisión podría tener graves consecuencias jurídicas y económicas:

La UCI puede tomar la decisión de expulsar al equipo israelí, pero automáticamente el equipo iría al TAS y ganaría, como ha ocurrido en otros casos. Entonces, ¿quién paga la indemnización? La UCI

Por último, reiteró que no habrá un cambio de criterio inmediato en el organismo: "Ahora mismo no, porque la semana que viene será el campeonato del mundo en Ruanda y allí estará el equipo de Israel compitiendo".