Todo sobre el campeonato mundial de bateo de oro en Navelgas (Asturias)

Entre el 4 y el 8 de agosto ha tenido lugar en Navelgas (Asturias) el campeonato mundial de bateo de oro. Han participado 600 personas de 24 países y de los cinco continentes, según los datos facilitados por el presidente de la Asociación de Buscadores de Oro en Navelgas, César Castaño. "Un récord mundial".

"Estamos de resaca. Es la reunión de los frikis del oro" ha expresado entre risas Castaño. Es una competición que se celebra cada año en un lugar dl mundo, el que viene por ejemplo será en Nueva Zelanda. En la de este año ha ganado un sudafricano en categoría masculina y una chica finlandesa en categoría femenina.

Preguntado por las técnicas que emplean, ha explicado que es algo que viene desde muy atrás. En Navelgas hay restos de las minas romanas, que eran el segundo punto de extracción más importante tras Las Médulas. También aquí estuvo la primera mina industrial de oro, que estuvo abierta hasta 1956. "Algunos trabajadores de esta mina se dedicaban a ir al río, porque era un recurso económico que les venía muy bien. Se pasó la tradición a sus hijos y de ellos a nosotros y así sucesivamente", ha detallado.

Para ser un buen bateador hay que ser muy rápido, tener una técnica perfecta y algo de suerte, ya que las pepitas de oro son muy difíciles de ver, porque son del tamaño de una cabeza de alfiler. "Las pepitas se sacan en un cubo de 25kg de arena. Hay que encontrarlas, lavarlas, meterlas en la probeta y parar el tiempo" ha indicado. Ese año el campeón mundial lo ha logrado en menos de un minuto.

Castaño también ha comentado que esto antes se hacía en el mismo curso del río, pero que ahora se hace en las riberas donde cada participante tiene su parcela. El objetivo, además, ha cambiado porque ya no es buscar oro, sino quién lo consigue más rápido. "Cada persona se lleva lo que consigue, este año se han buscado 37.000 pepitas de oro" ha concluido.