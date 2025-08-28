Los tiburones: un animal temido y muy desconocido

En el programa de hoy abordamos el mundo de los tiburones con Charles Sarria, biólogo especializado en el estudio de estos animales, y con la mirada divulgadora de Luis Laria, impulsor de proyectos de conservación marina. A partir de una conversación cercana y didáctica, desgranamos mitos, datos sorprendentes y las amenazas que afrontan estos peces cartilaginosos.

Charles Sarria se dedica al estudio de los tiburones desde que era niño: “Cuando era pequeño me fascinaban las rayas y los tiburones, así que me hice biólogo”, cuenta. Hoy nos explica que existen más de 500 especies de tiburones, desde el famoso tiburón blanco y el tiburón martillo hasta especies menos conocidas como el tiburón anguila (un fósil viviente), el tiburón duende, el tiburón guitarra o el tiburón pijama.

En España, los más habituales son la tintorera (tiburón azul), la pintarroja y el cazón. Otros, como el tiburón blanco, aparecen con menos frecuencia, más en la costa cantábrica y atlántica que en el Mediterráneo.

Son animales con características sorprendentes: reemplazan sus dientes continuamente (pueden perder hasta 1.000 dientes al año), algunos nadan a velocidades extraordinarias —el mako puede alcanzar hasta 74 km/h— y su piel está recubierta por diminutas escamas que reducen la fricción. Además, poseen ampollas de Lorenzini, poros que les permiten detectar señales eléctricas —incluso el latido de un pez a un metro—; cuentan con receptores que funcionan casi como un sonar y, en conjunto, tienen más de los cinco sentidos humanos.

Mitos, ataques y alimentación

Sobre los ataques a humanos, Charles aclara que la mayoría se deben a errores humanos: movimientos bruscos o intentos de espantar al animal que provocan reacciones defensivas. "Si te quedas quieto, suele no pasar nada", explica. La dieta depende de la especie: desde plancton (tiburón peregrino) hasta focas, atunes, tortugas o calamares. El tiburón azul, por ejemplo, se alimenta de sardinas, caballas y calamares; pueden comer hasta el 20% de su peso en un solo día, pero también aguantar largos periodos sin alimentarse.

Luis Laria y la conservación marina

Luis Laria, presidente de CEPESMA, aporta la visión conservacionista: su trabajo abarca necropsias, recuperación de especies, investigación y divulgación. CEPESMA ha logrado hitos como la cesión de dos calamares gigantes al Museo de Historia Natural de Washington y la creación del Museo del Calamar Gigante y el Parque de la Vida en Asturias.

Luis subraya que no hay necesariamente más tiburones hoy: su presencia en una zona suele deberse a desplazamientos por alimento. Entre las amenazas más graves para los tiburones figura la pesca —palangres y otras artes que capturan miles de kilómetros de anzuelos— y la contaminación por plástico, incluidos micro y nanoplásticos que afectan la salud de los animales.

Para protegerlos, ambos coinciden en medidas concretas: reducir drásticamente el uso de plásticos, establecer políticas de pesca sostenibles e impulsar el estudio del impacto del cambio climático en las pautas alimentarias y desplazamientos de las especies. Sólo así se podrá evitar una de las crisis medioambientales más graves a nivel planetario.