Eduardo Prieto García, de Red Eléctrica en Canarias: "Hubo un fallo fortuito de un equipo, pero con otros factores desencadenantes"

Eduardo Prieto García, subdirector de operaciones de Red Eléctrica en Canarias, ha afirmado en Más de uno que se siguen investigando las causas del apagón general en Tenerife . "Hubo un fallo fortuito de un equipo, pero entendemos que debió haber otros factores desencadenantes, porque el fallo simple del transformador no debe repercutir en lo que acabó sucediendo".

Eduardo Prieto García también ha afirmado que el sistema eléctrico es "muy complejo", y que todavía analizan lo ocurrido. Además, asegura que un usuario no podría provocar el apagón: "Un usuario no puede originar esto; tampoco me atrevo a hacer afirmaciones señalando a nadie. Lo que tenemos que hacer es analizar toda la información disponible, la caja negra, para identificar una causa-efecto para explicar el porqué de un primer elemento puede desencadenar todo esto".

Por último, ha comentado que el sistema es más "vulnerable" en Tenerife debido a su "aislamiento", y ha recordado el suceso parecido en Inglaterra este verano. "El origen de ese caso fue un único rayo".