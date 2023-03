Los sindicatos exigen al Gobierno recabar apoyos para la reforma de las pensiones y evitar que ocurra "como con la reforma laboral"

Los sindicatos y otros agentes sociales se reúnen esta tarde con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para tratar los temas pendientes de la segunda fase de la reforma de pensiones, que cuenta con el aval de la Comisión Europea y de Unidas Podemos.

El Gobierno considera que no es necesario rebajar el gasto de las pensiones, sino conseguir nuevos ingresos por la vía de aumentar las cotizaciones por parte de las empresas y los salarios más altos.

Desigualdad de género, pensiones más bajas o jubilaciones parciales

Tras la reunión del viernes los sindicatos ya avanzaron que su valoración general de la propuesta del Gobierno era positiva, aunque esperaban más ambición en otros aspectos. Al hilo de esto, el líder de UGT, Pepe Álvarez, adelanta en 'Más de uno' que entregarán al ministro Escrivá propuestas que hacen referencia a la cobertura de vacíos.

"La situación de las mujeres en España es de una discriminación importante sobre todo en lo relativo a la maternidad", dice Álvarez.

Por otro lado, UGT planteará al Gobierno cuestiones sobre las pensiones más bajas y cómo se podrán ir mejorando de manera paulatina, o la jubilación parcial en las administraciones públicas, entre otros temas.

Los sindicatos quieren asegurarse de que la reforma de las pensiones sale adelante

Los sindicatos le piden dos cosas al Ministerio: por un lado, conocer qué información maneja sobre la decisión de la Comisión Europea y, por otro, saber que la reforma de las pensiones va a contar con el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados.

"Queremos saber que va a contar con una mayoría parlamentaria suficiente para que salga adelante y que no nos ocurra como con la reforma laboral", que al final salió adelante con el voto equivocado del diputado del PP Alberto Casero.

En definitiva, Álvarez insiste en que es "ridículo" que lleguen a un acuerdo con el Gobierno y dicha negociación no tenga el respaldo parlamentario necesario.

La reforma de las pensiones "garantiza las perspectivas de futuro"

En su opinión, la propuesta de la reforma de las pensiones que ha diseñado el Gobierno "garantiza bastante bien las perspectivas de futuro", pues el sistema se plantea hasta 2048 con revisiones periódicas cada 3 años por parte de la AIReF.

"Este es el principio de un camino que nos debe llevar a mejorar de manera sustancial el número de cotizantes", explica Álvarez.

¿Votará al PSOE o a Yolanda Díaz?

Sobre sus preferencias políticas entre el PSOE y Yolanda Díaz de cara a las próximas elecciones generales, Pepe Álvarez asegura que toda su vida ha votado lo mismo "y no voy a cambiar ahora que tengo 66 años".

En este sentido, insiste en que "votaré lo que he votado siempre", aunque prefiere mantener distancia con cualquier fuerza política para no condicionar el futuro. "Me gustaría que los partidos políticos, en sus programas electorales tengan reflejadas algunas de las posiciones que defendemos", dice para la tranquilidad de los trabajadores