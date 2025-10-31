El senador del PP Alejo Miranda admite que hizo "muchas preguntas en poco tiempo" porque era "frustrante": "Sánchez era un muro"

Carlos Alsina ha conversado este viernes con Alejo Miranda de Larra, el senador del Partido Popular encargado de realizar el interrogatorio a Pedro Sánchez en la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado. Miranda ha recibido duras críticas debido a la ineficacia de sus preguntas, que no consiguieron obtener mucha información relevante del líder del PSOE, con algunos momentos en los que incluso no le daba espacio a responder.

El senador ha admitido que "los primeros minutos fueron muy frustrantes", ha explicado como tuvo que descartar algunas de las más de 70 preguntas que tenía preparadas para el presidente, veía que pasaba el tiempo y que no podía avanzar, por lo que ha reconocido que "fue rápido".

"Lo que vi era un señor que lleva siete años muy preparado para evadir la verdad", ha proseguido, par después denunciar, la falta de concreción del presidente del Gobierno, "tenía la obligación de dar la cara". "Yo creo que cuando un presidente del Gobierno está satisfecho por evadir la verdad es un fracaso absoluto de la institución de la presidencia del Gobierno", ha sentenciado.

Miranda no ha sabido responder con certeza, quién decidió que fuera él quien encabezara el interrogatorio contra el presidente, la decisión le fue comunicada por la presidenta del grupo popular en el Senado. Ha destacado que él es el portavoz del PP en la comisión y el que más interrogatorios ha hecho desde que comenzó.

Alsina le ha señalado la falta de espacio que dio para que Sánchez pudiera responder a sus preguntas, él ha admitido que hizo muchas preguntas en poco tiempo, sin embargo, se ha escudado en la amplitud de la temática a tratar "me siento satisfecho de tocar todos los temas, creo que era importante". Ha resaltado también cómo el presidente del Ejecutivo comienza la entrevista "poniendo en duda la cámara y al árbitro".

Ha defendido también que le preguntará por la tributación del hermano de Sánchez, por el gasto de fondos públicos que pudo suponer. De cara el futuro, ha señalado que una de las tareas más importantes es analizar el diario de sesiones para pormenorizar una por una todas las respuestas que dio el presidente del Gobierno.