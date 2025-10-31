Entrevista en Más de uno

El senador del PP Alejo Miranda admite que hizo "muchas preguntas en poco tiempo" porque era "frustrante": "Sánchez era un muro"

El político popular ha sufrido duras críticas después de su interrogatorio al presidente del Gobierno en el Senado, en el que no fue capaz de obtener respuestas de relevancia.

María Caballero, senadora de UPN, sobre las respuestas de Sánchez a su interrogatorio: "Vimos un ejercicio de soberbia"

Decepción en el PP por el "atropellado" interrogatorio a Sánchez: no descartan volver a citarle

Samuel Portillo

Madrid |

Carlos Alsina ha conversado este viernes con Alejo Miranda de Larra, el senador del Partido Popular encargado de realizar el interrogatorio a Pedro Sánchez en la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado. Miranda ha recibido duras críticas debido a la ineficacia de sus preguntas, que no consiguieron obtener mucha información relevante del líder del PSOE, con algunos momentos en los que incluso no le daba espacio a responder.

El senador ha admitido que "los primeros minutos fueron muy frustrantes", ha explicado como tuvo que descartar algunas de las más de 70 preguntas que tenía preparadas para el presidente, veía que pasaba el tiempo y que no podía avanzar, por lo que ha reconocido que "fue rápido".

"Lo que vi era un señor que lleva siete años muy preparado para evadir la verdad", ha proseguido, par después denunciar, la falta de concreción del presidente del Gobierno, "tenía la obligación de dar la cara". "Yo creo que cuando un presidente del Gobierno está satisfecho por evadir la verdad es un fracaso absoluto de la institución de la presidencia del Gobierno", ha sentenciado.

Lo que vi era un señor que lleva siete años muy preparado para evadir la verdad

Miranda no ha sabido responder con certeza, quién decidió que fuera él quien encabezara el interrogatorio contra el presidente, la decisión le fue comunicada por la presidenta del grupo popular en el Senado. Ha destacado que él es el portavoz del PP en la comisión y el que más interrogatorios ha hecho desde que comenzó.

Alsina le ha señalado la falta de espacio que dio para que Sánchez pudiera responder a sus preguntas, él ha admitido que hizo muchas preguntas en poco tiempo, sin embargo, se ha escudado en la amplitud de la temática a tratar "me siento satisfecho de tocar todos los temas, creo que era importante". Ha resaltado también cómo el presidente del Ejecutivo comienza la entrevista "poniendo en duda la cámara y al árbitro".

Ha defendido también que le preguntará por la tributación del hermano de Sánchez, por el gasto de fondos públicos que pudo suponer. De cara el futuro, ha señalado que una de las tareas más importantes es analizar el diario de sesiones para pormenorizar una por una todas las respuestas que dio el presidente del Gobierno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer