El secretario de Estado de Medio Ambiente niega falta de coordinación en los incendios: "El funcionamiento es operativo y ágil"

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ha asegurado en una entrevista a Más de Uno, que ahora mismo estamos en "una situación muy complicada", aunque valora la labor de todos los cuerpos operativos que se están encargando de controlar los incendios, explica que en estos momentos "las situaciones meteorológicas no dan tregua".

El secretario ha tratado de explicar que la coordinación y el funcionamiento de los equipos de emergencias, está siendo "absolutamente operativo, ágil en la capacidad de respuesta" y ha remarcado que "España es uno de los países del mundo que mejor capacidad de respuesta tiene en caso de incendios". Insiste en que no ha habido una falta de coordinación y ha señalado que "en un fenómeno tan complicado", como esta ola de incendios, es "evidentemente a cualquiera que se encuentra afectado lo que hay que hacer es entenderle", pero que más allá de esas críticas "objetivas", por parte de los responsables, "en ningún momento se ha producido ningún tipo de reproche" ha explicado, "todo lo contrario".

Morán ha tratado de quitar importancia a la ausencia de Pedro Sánchez en alguna de las zonas afectadas, "lo primero es dejar trabajar a los operativos". "No buscamos entorpecer el proceso de trabajo de los profesionales sobre el terreno", ha explicado el secretario, "las visitas institucionales generan necesidades ajenas a la propia intervención". Para él, "lo que toca es cada uno desde su puesto, permitir que el trabajo de los profesionales discurra de la forma más ágil posible".

En cuanto a la falta de medios, denunciada por algunas voces, el secretario ha insistido en que "todos los medios solicitados se han puesto a disposición de las Comunidades Autónomas" y ha asegurado que "cuando un operativo entiende que necesita más medios, lo solicita inmediatamente". Ha reconocido que el pasado martes se valoró la posibilidad de dirigirse a Bruselas para que, si hacía falta en algún momento algún aparato, "estuviese en condiciones de ser desplazado de carácter inmediato".

También ha respondido a la confrontación política que está rodeando las tragedias que asolan el país, ha asegurado que "los que están en esto están a lo que están, no en el debate público".