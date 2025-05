Sara Aagesen no garantiza que el apagón no se repita: "Son varias las causas y varios los responsables"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no garantiza al 100% que el apagón no pueda volver a ocurrir. Lo ha dicho durante la entrevista en Más de uno en la que ha asegurado a Carlos Alsina que el sistema está actualmente "reforzado" para evitar que ocurra de nuevo.

Tres semanas después del apagón masivo que afectó a toda la península, Aagesen confirma que no hay certezas aún sobre las causas que lo provocaron y que el comité encargado de la investigación "está priorizando la sobretensión" como causa. La titular de Transición Ecológica señala que hay que determinar todavía dónde se originó el problema y se muestra convencida de que son varios los motivos que originaron el incidente y que cuando se conozcan se dirimirán las responsabilidades.

No se ha descartado el ciberataque

Respecto a la hipótesis del ciberataque como causa del apagón, Aagesen ha insistido en que no se descarta todavía aunque hasta el momento no ha aparecido ningún indicios, como ya adelantó la semana pasada en el Congreso. En este sentido, ha señalado que el comité encargado de la investigación está priorizando la sobretensión.

No ha querido Aagesen señalar a ninguna de las operadoras como responsables del incidente, pero sí se ha mostrado segura de que el apagón se produjo por varias causas y que hasta que no se conozcan todas no se podrán reclamar responsabilidades a las operadoras si las tienen.

"No demonizamos las nucleares"

La ministra de Transición Ecológica ha insistido en que el Gobierno no quieren demonizar ninguna fuente de energía, ni las nucleares, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cerrado ninguna nuclear y que están abiertos a mantenerlas si ello no supone ningún coste adicional. "Hemos ampliado en 5,8 años la media del parque nuclear", ha afirmado.

Preguntada por Carlos Alsina sobre quiénes son los ultrarricos a los que se refería Pedro Sánchez en el Congreso cuando compareció para explicar las causas del apagón, no ha concretado y se ha limitado a apuntar que "todos sabemos" qué dividendos tienen las compañías eléctricas y que en ellas hay personas con "grandes cuentas bancarias".

¿Se volverá a repetir el apagón?

A la pregunta de si el Gobierno garantiza que el apagón no vuelva a ocurrir, Aagesen ha evitado responder con rotundidad y ha preferido apuntar que "que el sistema, el operador, está actualmente reforzado" y ha explicado que es como si le hubieran puesto "un antibiótico de amplio espectro, sabiendo que el que el paciente tiene algo" para evitar que le pueda volver a pasar.

En cualquier caso ha hecho hincapié en que "estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así".