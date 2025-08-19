Santa Cruz de Yanguas, un enclave histórico en las Tierras Altas de Soria

Hoy en Más de uno hemos viajado hasta las Tierras Altas de Soria, en particular hasta el pueblo de Santa Cruz de Yanguas. Para conseguirlo hemos hablado con José Antonio Martínez, el presidente de la Asociación de Amigos de Santa Cruz de Yanguas, que se encarga de amenizar la actividad cultural del pueblo.

Claudio Miguel, vecino y excalde de la localidad, nos explica por qué se les llamaba carboneros a los habitantes de Santa Cruz de Yaguas. Desde hace cientos de años la gente de ese pueblo se dedicaba a la fabricación de carbón vegetal a partir de la quema controlada de madera. El Zisco, una especie de carbón muy fino, se dedicaba para alimentar los braseros

También conversamos con Eduardo Alfaro Peña, uno de los jóvenes del pueblo, apenas sesenteañero, que además es arqueólogo. Su tesis se desarrolló precisamente sobre los yacimientos encontrados en la zona, entre los que destacan estelas funerarias de época prerromana en las que se puede percibir escrituras de nombres en una lengua protoeuskera.