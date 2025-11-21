ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

Salvador Viada confía en que el nombramiento de un nuevo fiscal general no se demore porque "estamos ante una situación interna extrema"

El exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha analizado el fallo de la sentencia, que aún no está redactada, del caso fiscal general, que le condena a una multa de 7.200 euros y a dos años de inhabilitación.

Última hora de la condena al fiscal general, en directo: todas las claves de una sentencia histórica

Pilar Lara

Madrid |

Exfiscal Viada en Más de uno

Sobre cómo de frecuente es que se publique un fallo sin que la sentencia esté redactada, el exfiscal Salvador Viada ha asegurado en 'Más de uno' que lo ha visto alguna vez, aunque nunca fuera del Tribunal Supremo.

"Fuera del Tribunal Supremo no lo he visto nunca", ha asegurado Viada. Además, ha explicado que lo han hecho así para evitar tanta especulación previa. El fallo no ha sido tomado por unanimidad, ya que ha contado con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.

La magistrada ponente, Susana Polo, es la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con la misma ha llevado a que Andrés Martínez Arrieta (presidente de la Sala de lo Penal) asuma la función. Algo que para Vida es "normal y legal".

"La fiscalía ha recibido el fallo con división"

Viada ha contado que la sentencia, nunca antes se había condenado a un fiscal general, se ha recibido con división, ya que el fiscal ha estado rodeado de su círculo de confianza y de su asociación. "Y luego hay otros en contra y otros que se creen que esto esté ocurriendo", ha confesado.

¿Puede ser indultado por el Gobierno?

Al ser preguntado sobre si el Gobierno puede indultar al fiscal, Viada ha explicado que uno de los requisitos para poder indultar a García Ortiz es que el Tribunal Supremo esté de acuerdo."El Gobierno puede indultar a cualquier persona condenada por la comisión de un delito". Ha comentado que el fiscal está inhabilitado para el ejercicio del cargo, no para otra cosa, solo para la Fiscalía General del Estado.

Daño "monumental" a la institución

Por otro lado, el exfiscal ha afirmado que la decisión del Fiscal de seguir en su puesto durante el juicio ha hecho un daño monumental a la institución.

"La situación interna en la Fiscalía es extrema"

Además, confía que el nombramiento de un nuevo fiscal general no se demore porque la situación interna en la Fiscalía es extrema. Ha señalado que el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado debería reformarse.

Fundamentos jurídicos del fallo

En cuanto a los fundamentos jurídicos que sustentan el fallo, ha asegurado que no se centrarán tanto en el secreto sino en la información que el Fiscal hizo pública a través de la nota de prensa que dictó él mismo entrecomillando datos reservados.

