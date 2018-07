Rosa Díez: "Las actitudes de Pedro Sánchez e Irene Lozano han sido deplorables"

Durante la entrevista con Carlos Alsina, Díez recuerda que Irene Lozano llegó "hace cuatro años llegó a UPyd sin tener el carné de partido" y explica que en aquella época "merecía interés por lo que había demostrado". Después de lo sucedido en los últimos días, Díez se muestra dolida especialmente con Pedro Sánchez, que cree que se ha comportado de "un modo poco edificante negociando con alguien que estaba en otro partido". También, se muestra muy descontenta con Lozano, ya que a su juicio "se ha prestado al mercadeo". Es por eso que pide disculpas a todos los militantes por "haber tenido a una persona en el partido que al final ha hecho este tipo de cosas".

Preguntada por si vio el debate entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, señala que "no lo ví" y cree que "define muy bien democracia que hablemos de ese debate durante más de una semana". Además, critica duramente al líder de Ciudadanos por empezar a hablar de la posibilidad de hacer un debate a tres. Asegura que "me llama la atención que Rivera ya haya expulsado a Pablo Iglesias de los debates". En su opinión, "los debates cuánto más amplios sean, será mucho mejor para la democracia, porque no son cosa de tres, son cosa de treinta millones de españoles".

En su opinión, el mejor presidente del gobierno que puede salir de las elecciones del 20 de diciembre sería Andrés Herzog, al que ve como "el político mejor preparado para España". Además, defiende la labor que viene desempeñando en los últimos años su formación política. Sostiene que "hemos realizado un gran servicio a España, aunque no lo hemos rentabilizado electoralmente". Sin embargo, confía en que algún día puedan hacerlo.

Por otro lado, adelanta cuál será la última pregunta que le haga al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso y reconoce que "no tiene ninguna relación" con el dirigente español.