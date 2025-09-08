Ricardo Darín a Carlos Alsina: "La radio agita la imaginación del oyente"

Carlos Alsina ha comenzado la entrevista con una sorpresa para Ricardo Darín: las grabaciones de las radionovelas que sus padres realizaban en la emisora argentina Radio El Mundo, en la que él mismo debutó cuando tenía ocho años. "Para mí era todo magia", recordó Darín, explicando la admiración que sentía por el sonidista de la emisora "lo que más me gustaba es cuando, hacia el ruido de las tormentas, era todo magia".

Contó cómo su padre llegaba a entrar a caballo en el estudio cuando interpretaba al Zorro: "La radio entonces lo gobernaba todo", aunque fue su madre la que tuvo un peso mayor a la hora de introducir a Darín en este mundo. Para el actor, la radio sigue siendo un medio que agita la imaginación del oyente y su proliferación sería muy bienvenida en estos tiempos: "Ahora gobiernan los periodistas políticos".

Darín reivindicó la figura de Alberto Migré, a quien su madre le presentó y que le dio la oportunidad de debutar en la radio, convirtiéndose después en el "zar" de la televisión. Migré, pese a la indisciplina del joven Darín —que acostumbraba a llegar tarde a las grabaciones— siempre le protegió por su amistad con su madre. El actor hizo un repaso de sus mejores excusas para salvarse cuando llegaba tarde a los ensayos.

El actor argentino ha hablado también del vértigo y los nervios, que considera inherentes al oficio de actor. Sin embargo, señaló que al subir al escenario todos los males desaparecen. "El teatro es sanador, es salud, es peligroso y vertiginoso", afirmó.

El teatro es sanador, es salud, es peligroso y vertiginoso

Escenas de la vida conyugal

El actor se refirió a la obra 'Escenas de la vida conyugal', en la que comparte escenario con Andrea Pietra en el Teatro Rialto, una versión de la obra de Ingmar Bergman. Destacó la variedad de su público y defendió el valor insustituible del teatro: "El teatro es el único lugar del que no nos van a poder sacar", ha afirmado para finalizar en referencia al avance de la inteligencia artificial.