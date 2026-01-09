El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Terminan estas semanas, teóricamente de paz y amor,
Aunque, salvo con los niños, no son siempre un primor.
Como cada año, hablaron nuestros oyentes pequeños,
Que de la alegría y la ilusión son realmente los dueños.
Realmente lo que hizo en España fue un frío que mata:
Rubén del Campo avisó a quien fuera a la cabalgata.
Hacia dónde cabalga Venezuela, nadie lo sabe.
Moreno y muchos esperamos que la dictadura acabe.
Yo esperé a los Viyuela, actores de tu obra navideña,
Pepe y Samuel son padre e hijo, y no andan a la greña;
Revivieron sus dos papeles de Jacob Marley en la ficción:
Evocando a Zúmer y la buena experiencia de la grabación.
Experiencia tiene Roberto Leal en retos desafiadores,
Y me encantó que nos atienda a las personas mayores.