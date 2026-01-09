El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Terminan estas semanas, teóricamente de paz y amor,

Aunque, salvo con los niños, no son siempre un primor.

Como cada año, hablaron nuestros oyentes pequeños,

Que de la alegría y la ilusión son realmente los dueños.

Realmente lo que hizo en España fue un frío que mata:

Rubén del Campo avisó a quien fuera a la cabalgata.

Hacia dónde cabalga Venezuela, nadie lo sabe.

Moreno y muchos esperamos que la dictadura acabe.

Yo esperé a los Viyuela, actores de tu obra navideña,

Pepe y Samuel son padre e hijo, y no andan a la greña;

Revivieron sus dos papeles de Jacob Marley en la ficción:

Evocando a Zúmer y la buena experiencia de la grabación.

Experiencia tiene Roberto Leal en retos desafiadores,

Y me encantó que nos atienda a las personas mayores.