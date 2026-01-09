Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid |

Terminan estas semanas, teóricamente de paz y amor,

Aunque, salvo con los niños, no son siempre un primor.

Como cada año, hablaron nuestros oyentes pequeños,

Que de la alegría y la ilusión son realmente los dueños.

Realmente lo que hizo en España fue un frío que mata:

Rubén del Campo avisó a quien fuera a la cabalgata.

Hacia dónde cabalga Venezuela, nadie lo sabe.

Moreno y muchos esperamos que la dictadura acabe.

Yo esperé a los Viyuela, actores de tu obra navideña,

Pepe y Samuel son padre e hijo, y no andan a la greña;

Revivieron sus dos papeles de Jacob Marley en la ficción:

Evocando a Zúmer y la buena experiencia de la grabación.

Experiencia tiene Roberto Leal en retos desafiadores,

Y me encantó que nos atienda a las personas mayores.

