Raúl Incertis, médico anestesista en Gaza: "He perdido la cuenta de los niños que he atendido"

Raúl Incertis, médico anestesista voluntario, ha estado en Gaza hasta en dos ocasiones. Acaba de regresar y ha contado en 'Más de uno', el horror que se está viviendo en la Franja. Además, es el autor de las fotografías y de la documentación que la semana pasada la ministra de Sanidad, Mónica García, entregó en el Congreso a varios diputados para que vieran lo que está pasando.

Incertis ha descrito la situación "como el 11M todos los días". La primera vez que recibió un grupo de civiles mutilados, entre ellos niños pensó: "Cómo nunca había recibido tal cantidad, pensé que ojalá no se volviera a repetir". Sin embargo, ese ismo día "se repitió varis veces y después, todos los días".

El médico ha llegado a "perder la cuenta" de la cantidad de niños y civiles que ha atendido, ya que al principio había dos o tres eventos de víctimas múltiples a la semana, pero tras la apertura de la Fundación Humanitaria de Gaza "pasaron a ser varias veces al día y al final se sobrepasó completamente el hospital". "A veces lo digo, era como el 11M todos los días", ha asegurado.

Llegado un determinado momento, los soldados empezaban a disparar

También ha comentado que antes de abrir la Fundación Humanitaria, "raramente veíamos heridas por arma de fuego", pero el primer día tras su apertura "nos llegaron 40 días de golpe". "Pensé que era lo peor que había visto en mi vida (...). Eran heridas repetidamente en la cabeza, tórax y abdomen. No es un patrón de balas perdidas" ha indicado, haciendo referencia a que las heridas no eran casuales.

Una afirmación confirmada, según sus propias palabras, por soldados israelíes que han confirmado en medios locales que han recibido órdenes de ejecutar, u por compañeros del hospital "que fueron a recoger comida relatan lo mismo, que no recibían un aviso previo (no disparaban al aire para dispersar), sino que llegado un determinado momento empezaban a dispararles".

Sobre los niños que ha atentido, ha confesado que "perdí la cuenta". Ha recordado el caso de un día de mayo cuando recibieron varios niños muertos y una niña que vivía, pero era un caso sin esperanza. La operaron y sobrevivió, sin embargo a la semana murió, finalmente. Hablando con una compañera de la UCI, Raúl Incertis ha revelado que pensaron que "lo mejor que le podía pasar es que se muera", ya que había perdido a toda su familia en los bombardeos.

Hay muchos niños, no se sabe exactamente el número, pero se calcula unos 20.000, huérfanos de padre y madre

Otro caso es el de una médica pediatra que perdió a nueve de sus 10 hijos tras el doble bombardeo que sufrió su edificio "con una intención clara". "Los hijos salieron carbonizados, hubo mucho trabajo para intentar reconocerlos".

La realidad, ha expresado, es que "hay muchos niños, no se sabe exactamente el número (20.000 huérfanos de padre y madre)" y que "Israel muestra intencionalidad,", ya que está violando dos principios de la convención de Ginebra: el derecho a la proporcionalidad y el de distinción.

"Israel no distingue el objetivo de los civiles. Además, Israel tiene una doctrina que se basa en bombardear cuando el objetivo está rodeado de sus seres queridos, sus familiares... Muchas noches por la noche y en las tiendas de campaña. Recibíamos todos los días familias bombardeadas en sus tierras de campaña" ha relatado el médico.