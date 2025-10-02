Rafael Torres: "En Castilla - La Mancha estamos haciendo vino de muy buena calidad"

El presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres, ha hablado en 'Más de uno' de cómo ha ido la campaña de la vendimia este año, y ha reconocido que ha sido inferior a la del año pasado, pero que ha habido más calidad.

Además, explica que el momento de mayor intranquilidad es ahora, cuando hay que vender todo el vino que se ha elaborado. "Afortunadamente nosotros vendemos todo el vino", ha dicho.

"Tenemos muy buena red comercial y por eso progresamos", ha señalado. Sobre el mercado del vino, Rafael Torres ha asegurado que los clientes que tiene la Cooperativa son fijos, pero quieren conquistar nuevos mercados. "Estamos aumentando las ventas en vino embotellado, un 25%", ha comentado.

"En Castilla - La Mancha estamos haciendo muy buen vino, pero nos falta marca"

El presidente de la Cooperativa ha dicho que en Castilla - La Mancha "estamos estigmatizados con que hay mucha cantidad y poca calidad de vinos, y eso ya pasó a la historia". "Ahora los vinos que hacemos son de muy buena calidad y como prueba de ello son todos los clientes que tenemos", ha reconocido.

En cuanto a si han cambiado los gustos del consumidor, el presidente de la Cooperativa ha dicho que sí, que se consumen vinos de menos graduación. Además, sobre los aranceles, ha comentado que sí ha afectado, pero ha asegurado que esperan que cambien las cosas y los aranceles vayan descendiendo.